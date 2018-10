PSG : Révolution au PSG, le duo Tuchel-Henrique frappe fort !

Dans : PSG, Ligue 1.

Très vivement critiqué pour sa stratégie lors du récent mercato, Antero Henrique est resté droit dans ses bottes, et a conservé un mutisme total, comme il en a pris l'habitude depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain. Cependant, selon L'Equipe, en interne, le directeur sportif du PSG a réussi à 100% la mission qui lui a été confiée, à savoir convaincre les meilleurs jeunes de rester au club, afin d'éviter des fiascos comme avec Coman (Bayern Munich) ou bien encore Dembélé (OL).

Pour cela Antero Henrique a trouvé les bons réglages financiers, en sachant que Thomas Tuchel allait également être un fervent supporters des titis parisiens. « Cet été, les dirigeants parisiens ont expliqué à plusieurs d’entre eux que les propriétaires du PSG voulaient valoriser la formation et que Tuchel avait été choisi notamment pour sa capacité à lancer et faire confiance aux jeunes. Le résultat d’une prise de conscience sur une politique de formation longtemps laissée à l’abandon et sanctionnée par de nombreux départs. Antero Henrique a pris les choses en main et revu la grille salariale pour être plus attractif », précise le quotidien sportif. Et comme le coach allemand du Paris SG joue aussi le jeu, ils étaient quatre formés au PSG samedi au coup d'envoi contre Nice, il se pourrait bien que la carte jeune soit validée pour longtemps au Paris Saint-Germain.