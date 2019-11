Dans : PSG.

Tout a pu être lu ou entendu pendant l’été au sujet des efforts du FC Barcelone pour faire signer Neymar en provenance du Paris Saint-Germain.

Du prêt avec option d’achat, aux nombreux joueurs échangés, en passant par une clause mystérieuse ou un clash, rien n’a été possible et le PSG n’a pas laissé partir sa star brésilienne. Il faut dire que le principal problème n’a pas été réglé, à savoir la capacité financière du FC Barcelone pour faire plier les dirigeants qataris, qui auraient pu concevoir de laisser filer Neymar en cas de belle offre. Conscients des difficultés financières de leur club après l’achat de Griezmann, certains cadres barcelonais se sont même proposés d’aider les dirigeants blaugranas à joindre les deux bouts.

Pour améliorer l’offre afin de faire venir Neymar, Gérard Piqué et plusieurs coéquipiers avaient accepté le principe de repousser le paiement de leur salaire, mais bien évidemment pas de le supprimer. C’est pourquoi, selon les révélations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone a bien fait comprendre que cela ne changeait absolument rien. En effet, dans le cadre des comptes du club auprès de l’UEFA, ce sont les salaires versés à l’année qui sont pris en compte, et ce « sacrifice » n’aurait absolument rien changé au total. C’était donc bien la balance économique qu’il fallait alléger, et non pas les délais de paiement. Il ne restait donc qu’aux Barcelonais à faire réellement une croix sur une partie de leur salaire. Et dès lors, la venue de Neymar est tombée à l’eau.