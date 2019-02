PSG : Révélation inquiétante sur l’état de santé de Verratti

Dans : PSG, Ligue 1.

Cela devient criant ces dernières semaines, mais sans Neymar, sans Verratti et même sans Rabiot, trois titulaires de la première partie de saison, le PSG est beaucoup moins impressionnant.

Une première défaite en Ligue 1 à Lyon, une victoire étonnamment délicate en Coupe de France face à Villefranche, et le rendez-vous face à Manchester United inquiète. Si Paris sait déjà qu’il devra faire sans Neymar et Rabiot, pour des raisons bien différentes, la présence de l’Italien est redevenue très incertaine. Le milieu de terrain avait récemment repris l’entrainement complet, afin d’être prêt pour jouer Bordeaux puis Manchester United. Mais Thomas Tuchel a fait une confidence qui a douché tout le monde sur l’état de santé de l’ancien joueur de Pescara.

« Marco ne pouvait pas finir l’entraînement mardi. Il a commencé avec nous mais n’a pas pu finir. Il a eu un problème. Je dois attendre jeudi pour voir s’il pourra jouer quelques minutes contre Bordeaux », a expliqué l’entraineur parisien, privé de Marco Verratti depuis le 19 janvier et sa blessure à la cheville face à Lille. Avec seulement quelques minutes de jeu possibles contre Bordeaux en un mois, difficile d’imaginer l’international transalpin débuter à Old Trafford quelques jours plus tard.