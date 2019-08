PSG : Réunion de la dernière chance lundi pour Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Samedi dernier, Leonardo avait été clair, il souhaitait que le feuilleton Neymar prenne fin au plus vite, le Paris Saint-Germain étant déterminé à rapidement réagir en cas de départ de la star brésilienne. Car le PSG le sait, si Neymar devait être transféré dans les derniers jours du mercato, alors il serait beaucoup plus compliqué de se renforcer en dehors des joueurs éventuellement intégrés à la transaction. Et c'est pour cela que, selon El Chiringuito TV, une réunion qui pourrait être celle de la dernière chance se tiendra lundi à Paris entre Leonardo et les émissaires du FC Barcelone.

Un premier rendez-vous avait eu lieu mardi, sans que cela débouche sur un accord, mais si officiellement rien n'a changé, de l'aveu même du directeur sportif du Paris Saint-Germain, il se pourrait tout de même que le voyage des responsables du Barça prévu lundi se fasse avec une nouvelle offre susceptible de convaincre Doha de lâcher Neymar Jr. Le média espagnol, qui a souvent de bonnes informations, n'en dit pas plus sur la nature de la proposition barcelonaise, et notamment sur l'identité des joueurs éventuellement inclus dans la transaction pour s'offrir Neymar. Reste que pour le FC Barcelone, le problème est toujours le même, l'Emir du Qatar veut au moins 100ME en cash et pas un euro de moins.