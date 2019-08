PSG : Réunion d'urgence au Barça, le dossier Neymar au menu !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Plusieurs médias espagnols annoncent que ce lundi depuis 14 heures, une réunion est en cours au FC Barcelone afin d'évoquer la dernière semaine du mercato, et surtout le dossier qui agite le Barça depuis des mois, à savoir le retour possible de Neymar. Josep Maria Bartomeu et d'autres membres du conseil d'administration, ainsi qu'Eric Abidal, et André Cury, intermédiaire entre Barcelone et le clan Neymar, seraient actuellement en train de plancher sur l'attitude à avoir face à l'intransigeance du Paris Saint-Germain concernant la star brésilienne. Si le FC Barcelone croit toujours possible un accord avec le PSG pour un transfert de Neymar d'ici le deadline day, le club catalan commence tout de même à avoir de gros doutes, et il veut préparer un plan B à activer rapidement si le cas Neymar tourne au fiasco.

Concernant plus précisément le cas du joueur brésilien du Paris SG, le FC Barcelone tient encore une fois à tenter une offre même si pour l'instant toutes les propositions transmises à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont été balayées d'un revers de la main. Mais du côté du Barça, on craint tellement que Neymar signe au Real Madrid que Josep Maria Bartomeu souhaite tout tenter jusqu'au bout. À moins que d'ici là Doha siffle la fin du match...