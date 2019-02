PSG : Respect pour Paris, il est entré dans l'histoire quand même !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans une posture typiquement française, certains estiment que la victoire du Paris Saint-Germain mardi soir contre Manchester United est à relativiser, les Red Devils n'étant plus aussi forts qu'avant. Les mêmes, qui annonçaient le pire face à l'équipe anglaise lancée dans une longue période d'invincibilité, auraient probablement hurlé au scandale si le PSG avait perdu 2-0 à Old Trafford. Mais pour Geoffroy Garétier, ce succès parisien en terre mancunienne doit être pris comme à sa juste valeur, à savoir un gros exploit qui fait date dans l'histoire du foot hexagonal.

Et sur Canal+ Sport, le journaliste a remis quelques pendules à l'heure. « Il faut insister là-dessus, en 55 ans, c’est la première fois qu’un club français va gagner à Old Trafford et c’était la 14e tentative, donc ce n’est pas rien. Il y a des clubs comme Marseille, Lyon, Saint-Etienne, même Monaco n’avait pas gagné là-bas, donc c’est une grosse performance. J’ai envie d’oublier que ce Manchester United n’est pas le Man U des grandes années. Ce qui m’importe surtout, c’est que cela fait deux ans qu’on attendait un match aussi abouti du PSG à ce niveau-là en Ligue des champions, depuis le 4-0 à l’aller face au Barça. Ce qui m’a plu, c’est que le message de Thomas Tuchel sur le combat, le courage, savoir souffrir a été entendu. Paris s’est d’abord imposé dans le combat avec les trois anciens que sont Marquinhos, Marco Verratti et Thiago Silva qui ont été exemplaires », a fait remarquer, selon des propos relayés par FootRadio.com, Geoffroy Garétier, pas du genre à s'extasier pour rien.