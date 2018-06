PSG : Le PSG pourrait faire pleurer Arsenal avec ce revirement !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

À un pas d'Arsenal durant ce marché des transferts, Yacine Adli pourrait finalement rester au Paris Saint-Germain...

Ces dernières semaines, l'avenir de Yacine Adli ne semblait pas s'écrire du côté du club de la capitale française. Refusant de signer son premier contrat professionnel au sein du PSG, à cause d'un projet sportif incertain, le jeune milieu de terrain était tout proche de rejoindre Arsenal. Convaincu par la nouvelle troupe d'Unai Emery, le joueur de 17 ans est même à Londres depuis plusieurs jours pour valider son arrivée chez les Gunners... Mais Paris n'aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier. Selon Loïc Tanzi, Adli aurait désormais dans l'idée de retourner sa veste.

« Nouveau rebondissement dans le dossier de Yacine Adli ? Le joueur, à Londres actuellement, pourrait revenir sur sa décision... Comme dit la dernière fois, ce dossier est très sensible. Et important pour le PSG. À suivre... », a lancé, sur Twitter, le journaliste de RMC, qui avoue donc que le club francilien n'hésitera pas à s'engouffrer dans la brèche pour tenter de conserver l'un des plus grands espoirs de son centre de formation.