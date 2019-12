PSG : Renversant, c'est Neymar qui en veut aux supporters

Dans : PSG.

A tous les niveaux, Neymar a fait son meilleur match de la saison avec le PSG ce mercredi soir.

Sportivement, le Brésilien a régalé avec son implication dans les buts et ses accélérations dévastatrices. Sur le plan de l’image, il a aussi frappé fort en offrant le pénalty du 5-0 à Edinson Cavani sous les vivats de la foule. De quoi faire un premier pas vers une réconciliation qui est encore loin d’être optimale, la preuve avec les sifflets à son encontre lors des derniers matchs au Parc des Princes, quand il a marqué ou quand il a été remplacé. Les supporters n’ont pas tous pardonné, même si c’est en bonne voie. Et en face, Neymar n’a pas non plus oublié le traitement qu’il a reçu, notamment lors du premier match à domicile de la saison. Blessé et donc absent, le Brésilien avait vu les insultes et les banderoles grossières pleuvoir à son encontre. Et selon Le Parisien, l’ancien barcelonais ne passera pas l’éponge facilement, et cela se voit dans ses prises de parole dans les médias.



« Il reste que, lors des différents entretiens d’après- match, le Brésilien n’a jamais eu de mots pour les fans parisiens. Ce qui indique clairement que lui non plus n’a pas encore pardonné les insultes proférées à son endroit, au sortir de l’été », dévoile le quotidien francilien, pour qui Neymar ne trompe personne avec les explications données pour son doigt sur la bouche à chaque but. Si l’ancien prodige de Santos affirme que c’est une plaisanterie entre copains et dans le but de montrer qu’il se concentre sur le jeu, le sentiment général est plutôt que les supporters du PSG qui le sifflent sont invités à se taire… et à admirer.