PSG : Rennes peut trembler, Mbappé crie vengeance

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Très affaibli par les absences des ses internationaux africains, plusieurs départs non négligeables et une préparation en demi-teinte, le Stade Rennais n’aborde pas le Trophée des Champions dans les meilleures dispositions. Le club breton a pourtant gagné sa place en dominant le PSG en finale de la Coupe de France, au terme d’un match au scénario et au final inattendus. Une rencontre qui reste bien évidemment en travers de la gorge de Kylian Mbappé, qui avait débuté très fort le match avant de s’éteindre et de perdre ses nerfs en récoltant un carton rouge direct pour une énorme faute. Les semaines ont passé, mais l’international français a effectué une préparation de très haut niveau, et entend bien faire souffrir les « Rouge et Noir ».

« Il y a sûrement un peu de revanche dans l’air pour l’équipe. C’est une nouvelle saison qui débute, cette défaite en finale de la Coupe de France nous a fait mal. Mais pour moi c’est une nouvelle saison et on va tout donner pour aller chercher ce titre », a prévenu le buteur du PSG, qui conduira l’attaque en compagnie d’Edinson Cavani, Neymar étant suspendu pour cette rencontre après son coup de sang, lui aussi, dans la foulée de la défaite de cette finale de Coupe de France.