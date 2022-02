PSG-Real : Une guerre ouverte sur trois fronts

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG et le Real Madrid sont amenés à se croiser dans les prochains jours en Ligue des Champions. Le terrain va donc parler et il n’y aura qu’un seul vainqueur.

Mais en fin de saison, cela va chauffer entre les deux clubs qui jusqu’à présent n’ont pas forcément si souvent que ça croisé le fer sur le marché des transferts. Le PSG a su faire venir des joueurs du Real Madrid, avec quelques mauvais souvenirs comme Jesé, celui déjà bien terni pour le moment de Sergio Ramos, et la bonne affaire Keylor Navas. Sur le marché, le club français et espagnol se sont affrontés, notamment dans le dossier Eduardo Camavinga, où le Paris SG a du s’incliner.

Can you hear it? 👂🏻 That's the sound of me coming back soon ⚫🟡 @BVB pic.twitter.com/DhMWgx2mPA — Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 4, 2022

L’été prochain, le dossier Kylian Mbappé occupe légitimement les esprits, avec de grandes chances de voir l’attaquant français quitter libre Paris pour signer au Real, comme il en rêve. Ce départ va entraîner une nouvelle bataille sur le plan des attaquants, et le PSG compte bien prendre sa revanche. Si l’idée d’aller chercher Karim Benzema semble tout de même délicate à mener à bien, Nasser Al-Khelaïfi a un ordre de préférence pour remplacer Mbappé, et le Real Madrid est très souvent concerné.

Le PSG veut Haaland et Pogba, le Real aussi

Tout d’abord, Diario Gol le confirme, la formation francilienne aimerait accueillir la relève de l’attaque européenne en la personne d’Erling Haaland. Le Real Madrid apprécie beaucoup le Norvégien, mais craint de créer un embouteillage en attaque avec Mbappé, Benzema, Vinicius et donc Haaland. Un petit avantage donc au PSG, même si l’attaquant de Dortmund a aussi son mot à dire, et son entourage penche vers Manchester City, le club cher au père de Haaland. Autre dossier chaud entre les deux clubs, celui pour s’offrir les services de Paul Pogba. Le Français arrive en fin de contrat à Manchester United, et a le choix entre prolonger chez les Red Devils, revenir à la Juventus, tenter le pari du PSG ou rejoindre les Galactiques du Real Madrid.

Un nouveau filon brésilien au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Une bataille qui n’est rien par rapport à la dernière, qui pourrait bien énerver définitivement Florentino Pérez. En effet, le média espagnol affirme que le PSG veut se montrer très ambitieux l’été prochain pour faire oublier le probable départ de Kylian Mbappé. Cela voudra dire pour Leonardo dans le domaine offensif, aller chercher Lucas Paqueta à l’Olympique Lyonnais. Le directeur sportif brésilien adore son compatriote, qu’il avait fait venir au Milan AC déjà, tout comme il apprécie énormément Vinicius Junior. Cela tombe bien, Paqueta et Vinicius sont deux grands amis, qui ont brillé ensemble du côté de Flamengo avant de rejoindre l’Europe, et Diario Gol soupçonne clairement le PSG de préparer une razzia brésilienne. Si l’OL pourrait être d’accord pour lâcher Paqueta contre une belle somme, il n’en va pour le moment pas du tout de même concernant Vinicius Junior et le Real Madrid.