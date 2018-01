PSG : Real, Bayern, Man United… Ça sent le jackpot pour Guedes !

Dans : PSG, Liga, Premier League, Bundesliga, Mercato.

Prêté par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Gonçalo Guedes (21 ans) réalise une excellente saison sous les couleurs du FC Valence.

Attentif à l’évolution du Portugais, le club de la capitale commence à se frotter les mains en constatant la cote de son joueur sur le marché des transferts. En effet, Paris estime que son attaquant polyvalent vaut désormais 40 millions d’euros ! Autant dire qu’un tel transfert permettrait au vice-champion de France de se rapprocher de ses objectifs en vue du fair-play financier. Mais une chose est sûre, ce n’est pas le FC Valence qui déboursera le montant réclamé.

En revanche, les autres prétendants de Guedes ont largement les moyens de finaliser l’opération. Car selon Ok Diario, le Real Madrid s’intéresserait au Parisien, considéré comme une belle affaire à ce prix. Reste à savoir si le PSG ne fera pas grimper les enchères étant donné que le Bayern Munich et Manchester United suivraient également la progression de l’international portugais. L’été prochain, Paris pourrait donc récupérer un gros chèque, ou l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération.