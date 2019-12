PSG : Real, Barça, Bayern… Ils imposent le naming au Parc

Dans : PSG.

Très contesté parmi les supporters du Paris Saint-Germain, le projet de naming du Parc des Princes est pourtant indispensable. C’est du moins l’avis d’un spécialiste qui se base sur la concurrence.

A peine rendu public, le projet de naming pour le Parc des Princes a provoqué la colère de nombreux supporters du Paris Saint-Germain. Parmi eux, le groupe Block Parisii avait organisé une manifestation devant l’enceinte francilienne. « Non au naming : respectez notre monument », pouvait-on lire au-dessus du périphérique en novembre dernier. Ce dossier à long terme semble pourtant indispensable selon le spécialiste Vincent Chaudel, qui estime que le club doit se développer sur le plan financier pour rivaliser avec les cadors européens.

« Le PSG se doit de poursuivre sa croissance commerciale. Tout d’abord pour répondre aux exigences du fair-play financier, a expliqué l’expert en marketing du Sport, contacté par Ecofoot. Le club doit trouver de nouveaux sponsors pour continuer à réduire la part représentée par les partenaires qataris dans ses revenus commerciaux. Et la signature d’un accord de naming colle bien à la vision internationale que cherche à impulser QSI depuis son arrivée à la tête du PSG. »

Paris doit rattraper son retard

« Le PSG est aujourd’hui engagé dans une intense course à la croissance de chiffre d’affaires que se livrent les principales formations du Vieux Continent, a-t-il poursuivi. Aujourd’hui, les vrais concurrents du PSG ne sont plus l’OM ou l’OL mais le Real Madrid, Barcelone, le Bayern, Manchester United, Manchester City… Et certains d’entre eux – dont notamment le Real Madrid et le FC Barcelone – vont prochainement dépasser la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires ! Il faut ainsi suivre la cadence sous peine d’être décroché. » Suffisant pour convaincre les sceptiques ? Rien n'est moins sûr.