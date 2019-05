PSG : Rabiot zappe la fête à Paris et se coupe du monde

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot était invité à la fête du titre du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain ayant participé pendant six mois aux bons résultats du PSG. Mais son absence samedi soir sur la pelouse du Parc des Princes au moment de la remise d'Hexagoal n'a pas non plus été la surprise du siècle, Adrien Rabiot étant persona non grata auprès des supporters du Paris SG, lesquels estiment que ce dernier a décidé depuis longtemps de pourrir la vie du club en refusant de prolonger son contrat.

Et histoire de ne pas devoir gérer trop de rage à son encontre, Adrien Rabiot a également décidé de désactiver les commentaires sur ses postes Instagram, tout en décidant de passer en privé son compter Twitter. Une mise à l'écart des réseaux sociaux qui va probablement éviter un déferlement de haine à l'encontre du milieu de terrain dont on ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine, la seule certitude étant que ce ne sera pas au Paris Saint-Germain. Quoi qu'on pense d'Adrien Rabiot et de son entourage, il est évident que c'est un gâchis formidable pour le joueur, qui s'est également volontairement mis à l'écart de l'équipe de France, et pour le Paris Saint-Germain.