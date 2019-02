PSG : Rabiot super joker de 6 mois, Tuchel met Henrique KO !

Dans : PSG, Ligue 1.

Désireux de réintégrer Adrien Rabiot dans son groupe au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel devrait finalement avoir gain de cause face à Antero Henrique.

Rien ne va plus entre l'entraîneur et le directeur sportif du club de la capitale. Les deux hommes sont à la rupture. Encore plus depuis la fin du mercato hivernal. Alors que Tuchel voulait recruter Idrissa Gueye (Everton), Henrique n'a pas répondu à ses attentes. Par conséquent, le coach a notamment refusé le dossier Thiago Mendes proposé par le Portugais. Pour une raison simple, puisque le technicien allemand veut redonner sa chance à Adrien Rabiot. Mis au placard durant tout le mois de janvier par son dirigeant, le milieu pourrait bientôt retrouver les terrains. Tuchel, lui, en tout cas ne voit pas d'inconvénient à relancer un joueur en fin de contrat, surtout si ce dernier lui apporte un plus. C'est en tout cas ce qu'explique Le Parisien.

« La clôture du mercato change la donne. Henrique a tout fait pour pousser Rabiot vers la sortie. Mais le milieu de 23 ans, libre de tout engagement en vue de la saison prochaine, est toujours au Camp des Loges. Il a même retrouvé le vestiaire des pros, ainsi que les séances sous les ordres de Tuchel après un passage avec l’équipe réserve. Jeudi, un échange a eu lieu entre Tuchel et Henrique à propos de la situation sportive de Rabiot. Et si rien n’a fuité, un membre du club estime que le dernier mot reviendra à l’Allemand. Reverra-t-on Rabiot porter le maillot du PSG ? Sans doute, mais pas face à l’OL, dimanche. A court physiquement avec près de deux mois sans match, l’international français pourrait réapparaître en Coupe de France, mercredi contre Villefranche », détaille le média francilien. Quelques jours avant le huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, Rabiot va donc revenir dans le jeu. Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le PSG ? Réponse la semaine prochaine...