PSG : Rabiot se propose d'aider Tuchel au milieu de terrain

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis plusieurs mois maintenant, Adrien Rabiot est tout simplement placardisé au sein du Paris Saint-Germain.

La faute à sa situation contractuelle. En fin de contrat en juin prochain, Adrien Rabiot refuse de prolonger son bail dans le club de la capitale. Par conséquent, et dans l'objectif de punir le joueur de 23 ans jusqu'à la fin de la saison, Antero Henrique a décidé de l'exclure du groupe de Thomas Tuchel. Un choix fort, alors que le PSG ne dispose pas non plus d'un entrejeu conséquent, qui se traduit par une absence des terrains depuis le mois de décembre dernier. Cette situation ne plaît évidemment pas au principal intéressé, qui vient de briser son silence.

« Ce n'est pas un choix de ma part. Si je pouvais jouer, bien sûr que... mais la direction en a décidé autrement. Je suis toujours un joueur du club, malgré tout ce qu'on peut dire. Je suis sous contrat, je suis avec mes coéquipiers. Bien sûr que c'est très décevant. Parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça », lance, sur Info Sport Plus, un titi parisien « en pleine forme », qui se tient « à disposition » de son club pour la fin de saison. Pas sûr que son appel soit écouté, sachant que le PSG n'a plus que la L1 et la Coupe de France à jouer et qu'il a été mis à pied par ses dirigeants en raison de son comportement après le match face à Manchester United.