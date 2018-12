PSG : Rabiot s'est auto exclu contre Bordeaux, Paris s'en fout

Dans : PSG, Ligue 1.

Sauf nouvelle surprise, Adrien Rabiot sera titulaire ce mercredi soir contre Strasbourg, Thomas Tuchel l'ayant annoncé mardi. Car même si la relation est désormais très tendue entre le milieu de terrain du Paris Saint-Germain et son club formateur, alors que son départ pour zéro euro semble de plus en plus probable, le coach allemand du PSG veut essayer de faire confiance à Adrien Rabiot. Au point même de ne pas avoir trop cherché à comprendre la réalité de son absence lors du déplacement de dimanche à Bordeaux.

Car selon Le Parisien, Thomas Tuchel n'a pas demandé des explications au milieu de terrain français lorsque ce dernier a annoncé qu'il ne voulait pas être du voyage en Gironde. « Le milieu de terrain parisien, s’est lui-même exclu du déplacement à Bordeaux dimanche. Un pas de plus vers la rupture avec son club formateur. Allant à la rencontre du staff de Thomas Tuchel la veille du match, il a invoqué des problèmes personnels et le fait qu’il ne se sentait pas dans des dispositions mentales compatibles avec sa participation à une rencontre de Ligue 1. Face à cette donne imprévue, le technicien allemand n’aurait pas cherché à démêler le vrai du faux. Il aurait simplement pris acte et autorisé son joueur à rester à la maison », explique le quotidien francilien, qui ne voit pas comment le dossier Adrien Rabiot pourrait avancer dans le bon sens pour le Paris Saint-Germain. Le comportement de ce dernier contre Strasbourg sera étudié à la loupe, pour peu qu'un souci de dernière minute ne l'empêche de jouer.