PSG : Rabiot rêve du Barça, le PSG lui met un énorme stop

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ces derniers jours, les rumeurs envoyant Adrien Rabiot au FC Barcelone sont de plus en plus nombreuses. En fin de contrat en juin 2019 dans la capitale, l’international français n’a toujours pas prolongé. De quoi alimenter les rumeurs… Néanmoins, le média catalan Sport affirme que le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention (du tout) de faciliter le transfert de son milieu de terrain, chouchou de Nasser Al-Khelaïfi, au FC Barcelone cet été.

Le journal confirme que Rabiot a discuté avec plusieurs clubs dont le Barça. Mais le Paris Saint-Germain a exprimé la volonté de conserver l’international français, quitte à prendre le risque de le voir partir libre l’été prochain. De son côté, Adrien Rabiot aurait confié à ses dirigeants qu’il ne sentait plus « à l’aise » au PSG. Il espère un départ à l’étranger et le Barça lui aurait promis que le club allait faire le maximum pour faciliter son transfert. Un intense forcing du club catalan est donc attendu dans les prochaines semaines. Cela suffira-t-il pour faire plier le PSG ? Ce n’est pas certain. Car depuis l’arrivée de QSI, le club parisien a montré qu’il savait retenir les joueurs qu’il souhaitait conserver…