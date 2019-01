PSG : Rabiot réintégré par Tuchel, c'est pas du pipeau

Dans : PSG, Ligue 1.

Et si l’on revoyait Adrien Rabiot sous le maillot du Paris Saint-Germain ? Contrairement à ses dirigeants, Thomas Tuchel l’envisage sérieusement.

En manque de solutions dans l’entrejeu, l’entraîneur parisien s’est dit prêt à réintégrer son milieu en fin de contrat si les tensions s’apaisent. « J'ai toujours de bonnes relations avec lui. Je suis ouvert à tout, même à le réintégrer dans le groupe courant janvier si ses relations avec les dirigeants se normalisent », a annoncé l’Allemand. Compte tenu de la colère des dirigeants, qui tentent de vendre Rabiot cet hiver, l’hypothèse semble assez improbable. Mais pas pour Rio Mavuba qui croit à l’honnêteté de Tuchel.

« Je pense que c’est sincère, a estimé l’ancien milieu défensif sur RMC Sport. Je pense même qu’il a raison parce qu’il a un contrat, certes tout le monde aurait aimé qu’il prolonge. Mais voilà, il a un contrat, il est toujours un joueur du PSG. Il peut rendre des services, il peut dépanner. Là, son image est écornée mais il aurait très bien pu continuer à accompagner le PSG dans sa quête de Ligue des Champions, du championnat et partir avec une meilleure image. »

Tuchel y pense mais…

« C’est dommage pour Paris, qui en plus, est en manque de milieu de terrain et Rabiot, franchement, pourrait rendre d’énormes services. Je ne comprends pas la situation. Ok il ne veut pas prolonger mais je pense qu’il peut rendre des services et Tuchel en a besoin », a rappelé le consultant, qui semble sous-estimer la rancune du président Nasser Al-Khelaïfi, vexé par l’attitude d'un titi déterminé à quitter son club formateur.