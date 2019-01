PSG : Rabiot punit par Paris, Pierre Ménès pose une vraie question

Dans : PSG, Ligue 1.

La blessure de Marco Verratti a fortement gâché la fête samedi après-midi au Parc des Princes, le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain souffrant d'une entorse qui va l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines a reconnu Thomas Tuchel. Et l'entraîneur allemand du PSG le sait mieux que quiconque, l'absence de Marco Verratti est une catastrophe pour une formation déjà en quête de plusieurs renforts dans ce secteur de jeu. Outre le mercato, qui peut l'aider à passer cet écueil, Thomas Tuchel est bien conscient que la mise à l'écart d'Adrien Rabiot décrété par ses dirigeants est pénalisante.

Alors, pour Pierre Ménès, l'heure est peut-être venue pour Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique de se pencher sur cette sanction. « Le seul point noir, c’est évidemment l’entorse à la cheville de Verratti. Il va falloir suivre ça, parce qu’une entorse peut durer quinze jours comme trois mois. Cela va sans doute accélérer les choses pour le recrutement d’une sentinelle et aussi, peut-être, pour la réintégration de Rabiot dans l’effectif », a concédé, sur son blog, le consultant de Canal+. Il est vrai qu'avec la perspective de se déplacer à Old Trafford dans moins d'un mois, le Paris Saint-Germain peut difficilement faire l'économie d'Adrien Rabiot et cela même si ce choix validera un départ gratuit de ce dernier au mercato d'été.