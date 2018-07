PSG : Rabiot priorité n°1 du Barça, le PSG flaire l'énorme coup !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

On le sait depuis plusieurs jours, le FC Barcelone s'intéresse à Adrien Rabiot et le club catalan aurait déjà prévenu le milieu de terrain du Paris Saint-Germain de son souhait de le voir signer lors de ce mercato. Mais ce samedi, le Mundo Deportivo va plus loin en affirmant qu'Adrien Rabiot est la cible numéro 1 du Barça durant ce marché des transferts, les dirigeants barcelonais ayant mis tout en haut de leur liste celui qui a refusé d'être réserviste avec l'équipe de France.

Le quotidien sportif catalan, généralement bien informé concernant le FC Barcelone, affirme que pour l'instant aucune offre financière n'a été faite à Nasser Al-Khelaifi, mais que le Barça a contacté le président du PSG afin de le prévenir de ce désir de s'offrir Adrien Rabiot. Et que la réponse du président qatari du Paris SG n'a pas été fermement négative, contrairement à ce qui avait été le cas lorsque Barcelone avait fait connaître son intérêt pour Marco Verratti les saisons passées. Autrement dit, le Paris Saint-Germain ne ferme plus du tout la porte à un départ de son milieu de terrain dont Nasser Al-Khelaifi n'a pas apprécié le comportement avant le Mondial. Reste à mettre des chiffres et des millions d'euros en face de tout cela, car le PSG a bien compris qu'il y avait une très belle opération à faire avec un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat. Et on parle même déjà de 40ME plus 10ME de bonus pour cette seule opération...