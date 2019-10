PSG : Rabiot plutôt que Matuidi, un ordre signé Al-Khelaifi ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Le hasard fait bien les choses pour Blaise Matuidi qui a vu Adrien Rabiot débarquer à la Juventus lors du dernier mercato, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ayant été sacrifié par le PSG au profit du joueur formé au sein du club de la capitale. Et si l’on en croit l’Equipe, ce n’est pas totalement à la loyale qu’Unai Emery a finalement été celui qui a poussé le champion du monde sur la touche pour installer Adrien Rabiot. Le technicien espagnol n’a pas pris cette décision de gaieté de cœur, mais pour appliquer une consigne décidée par Nasser Al-Khelaifi.

« À l’aube de la saison 2017- 2018, l’entraîneur espagnol du Paris-Saint-Germain avait expliqué à Blaise Matuidi qu’il ne serait plus dans son onze de départ parce qu’il entendait titulariser Adrien Rabiot comme milieu relayeur gauche. Emery avait ajouté qu’il répondait là à une exigence de sa direction, fatiguée des coups de pression de la mère et conseillère de Rabiot », explique Damien Degorre, qui met donc sur le dos des dirigeants du PSG cette erreur de casting puisque l’on sait ensuite comment Adrien Rabiot s’est comporté avec son club formateur. Mais on ne réécrira pas l’histoire, et actuellement la Juventus pense, elle, que Blaise Matuidi mérite d’être titulaire et pas Adrien Rabiot. CQFD.