PSG : Rabiot peut partir, les deux conditions sont connues !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Adrien Rabiot a disparu des radars depuis son refus d'être réserviste en équipe de France, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s'en tenant au courrier envoyé à la FFF pour justifier sa décision. Mais forcément du côté du PSG on reste très attentif à la situation du milieu de terrain, car à un an de la fin de son contrat Adrien Rabiot pourrait éventuellement filer lors du mercato. Et cela tombe bien, selon Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale pourraient finalement accepter de laisser partir celui qui a longtemps été considéré comme le chouchou de Nasser Al-Khelaifi.

Mais, les récents événements ont peut-être changé la donne. « Après ses déboires avec l’équipe de France, les dirigeants parisiens et Thomas Tuchel en font-ils toujours un élément incontournable ? Pas si sûr. Si un accord n’est pas trouvé d’ici au mois d’août, et si l’intérêt de grands clubs étrangers se concrétise, la porte pourrait s’ouvrir pour Rabiot », prévient le quotidien régional, visiblement moins convaincu qu'il y a quelques semaines qu'Adrien Rabiot restera au Paris Saint-Germain. Car en plus il est évident que l'image du milieu de terrain a terriblement souffert en France et que le PSG n'a probablement pas le désir d'en subir les effets.