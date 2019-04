PSG : Rabiot grillé à Anfield pour voir Liverpool ? Presque...

Encore et toujours placardisé au sein du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot reste actuellement dans l'ombre sans se faire remarquer.

Il faut dire que le milieu de terrain n'a pas forcément le choix vu qu'il a été mis à pied par son club jusqu'à la fin mars, à cause de sa sortie en boîte de nuit le soir de la défaite contre Manchester United. Et pourtant, les suiveurs du football anglais ont bien cru au départ que le joueur de 23 ans était sorti de sa tanière le week-end dernier pour assister à la victoire de Liverpool contre Tottenham (2-1). En direct, les caméras de la télévision anglaise ont même zoomé sur une personne portant une casquette du PSG et qui ressemblait à Rabiot.

Mais au final, le Parisien n'était pas à Anfield dimanche, c'était juste son sosie. Ce que le principal intéressé a confirmé sur Twitter. « Je peux confirmer : Adrien Rabiot n'était pas au match de Liverpool, c'était moi. Désolé de ruiner vos espoirs », a répondu un certain Connor Deane‏. La rumeur n'a donc pas duré bien longtemps, mais elle a fait le buzz, du moins de l'autre côté de la Manche ou plusieurs clubs de Premier League rêvent de faire le coup de l'été en récupérant Adrien Rabiot pour zéro euro.

I can confirm @Adriien_Rabiiot was not a the game today it was me sorry to ruin the party up the fucking reds 🔥🔴😆 pic.twitter.com/BE8ZhzlAqe