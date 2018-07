PSG : Rabiot fait une nouvelle grosse touche, Al-Khelaïfi ne vas pas aimer

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

La signature de Cristiano Ronaldo va provoquer du mouvement à la Juventus, qui tente de construire une équipe capable d’aller encore plus loin en Ligue des Champions.

Pour cela, un mouvement d’ampleur se prépare au milieu de terrain. Le départ de Miralem Pjanic n’est plus impensable, et trois équipes se sont placées pour récupérer le Bosnien : Manchester City, Chelsea et surtout Barcelone, qui rêve d’avoir le maitre à jouer passé par Lyon dans son effectif. En cas de départ, la Juventus a déjà pensé à son remplaçant, annonce la Gazzetta dello Sport, qui assure que le champion d’Italie a décidé de maintenir le contact avec l’entourage d’Adrien Rabiot en vue d’un transfert.

Le joueur du PSG peine à négocier une prolongation de contrat avec les dirigeants parisiens, et discute déjà avec le FC Barcelone pour un transfert d’ampleur cet été. Sa situation est confuse, et l’intérêt de la Juventus ne va pas aider à y voir plus clair, surtout que cela légitimise les demandes salariales importantes de la mère et représentante d’Adrien Rabiot. Un dossier qui devrait de toute façon bouger au mois d’août, si jamais le PSG sent que la prolongation de son international français lui échappe.