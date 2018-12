PSG : Rabiot fait l'unanimité... contre lui à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Longtemps considéré comme un enfant du club et le premier depuis longtemps à réellement s’imposer comme un titulaire au sein du copieux effectif du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot était l’un des chouchous du public parisien.

Mais sa cote ne cesse de tomber en flèche. Son refus de faire partie des réservistes tricolores a plombé son image dans un premier temps, avant un autre refus, celui de prolonger au PSG. Des résultats décevants en Ligue des Champions, son temps de jeu, sa position sur le terrain, son salaire, tout a été bon pour repousser la signature, et désormais, il ne fait plus beaucoup de doute qu’il partira libre en fin de saison.

A moins d’un énorme revirement de situation, le PSG ne semble plus en mesure de conserver Adrien Rabiot. Et ce n’est pas grave. C’est en tout cas ce que ressentent les internautes du site du Figaro et sa chaine Sport24, qui ont été interrogés sur le cas du milieu de terrain. Et pour 85 % d’entre eux, il est désormais inutile que le PSG fasse le moindre effort pour conserver le joueur et le retenir coûte que coûte. Autant dire que Rabiot ne sera pas pleuré, même s’il devait partir dès le mois de janvier et affaiblir encore un peu plus la rotation de Thomas Tuchel dans ce secteur de jeu.