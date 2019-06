PSG : Rabiot exige un salaire XXL, le Real se marre

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après avoir renforcé son secteur offensif, le Real Madrid va s’atteler à recruter un milieu défensif au mercato.

La priorité n°1 de Zinedine Zidane se nomme évidemment Paul Pogba. Mais il ne sera pas simple de faire craquer Manchester United dans ce dossier. Du coup, le champion d’Europe 2018 a avancé ses pions auprès d’autres joueurs, et notamment d’Adrien Rabiot. Mais selon les informations obtenues par Fred Hermel, correspondant de RMC à Madrid, la piste a vite été refermée par le club merengue.

Et pour cause, le Real Madrid a tout simplement halluciné devant les prétentions salariales d’Adrien Rabiot, ainsi que sur la prime à la signature exigée par le Parisien. Des chiffres hallucinants qui ont poussé le Real Madrid à lâcher l’affaire, quelques jours seulement après avoir creusé la piste Adrien Rabiot. Il s’agissait pourtant pour l’international tricolore de se relancer dans l’un des plus grands clubs européens, après six mois sans compétition. Mais visiblement, même pour le Real Madrid, Adrien Rabiot n’est prêt à aucun effort financier. Une position radicale qui devrait assurément évoluer au fur et à mesure que les semaines vont s’écouler…