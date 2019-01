PSG : Rabiot et Paris, le PSG tient tête à la LFP !

Dans : PSG, Ligue 1.

Réunie mardi, la Commission juridique de la Ligue de Football Professionnel n'a pas sanctionné le Paris Saint-Germain concernant la mise à l'écart d'Adrien Rabiot, lequel s'entraîne désormais avec la réserve du PSG. Mais si le club de la capitale persistait dans son choix de ne plus laisser le milieu de terrain rejoindre le groupe de Thomas Tuchel, alors la LFP a déjà prévenu que les dirigeants parisiens seront convoqués, en même temps qu'Adrien Rabiot. Et une décision plus musclée que le simple rappel du règlement annoncé mardi pourra être prise afin d'imposer au Paris Saint-Germain de réintégrer le joueur qui arrive en fin de contrat.

Cependant, ce mercredi, c'est toujours du côté de la réserve qu'il fallait chercher Adrien Rabiot, lequel n'avait évidemment pas été retenu pour le match de Coupe de France contre Strasbourg. Mais à priori le PSG devrait rester droit dans ses bottes, au moins jusqu'au 31 janvier date de la fin du mercato, une info confirmée par Le Parisien qui précise que Rabiot restera avec la réserve toute cette semaine. Car si Adrien Rabiot est toujours présent à cette échéance, cela voudra dire qu'il partira libre l'été prochain, alors que les dirigeants parisiens espèrent toujours qu'il puisse accepte un transfert cet hiver. Dans ce bras de fer entre le milieu de terrain et Paris, le PSG a probablement perdu d'avance...