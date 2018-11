PSG : Rabiot et Paris, c’est déjà fini annonce Guérin

Dans : PSG, Ligue 1.

Considéré comme l’étendard du centre de formation du Paris Saint-Germain et la preuve que le club de la capitale peut amener ses jeunes au plus haut niveau, Adrien Rabiot était vu par beaucoup de supporters comme le futur leader et même capitaine d’une équipe aux grandes ambitions.

Ce projet a perdu de sa superbe ces derniers mois. Les frasques du milieu de terrain, avec l’équipe de France ou le PSG, et surtout cette saison où il n’est pas aussi indispensable au moment où il termine son contrat, compliquent sérieusement sa situation. Mais pour Vincent Guérin, interrogé par Eurosport, la donne demeure assez simple, puisqu’Adrien Rabiot se dirige vers la sortie, que ce soit en janvier pour une vente, ou en juin pour un départ libre.

« Mon sentiment sur le cas Rabiot ? Malheureusement, il paye son déficit de déclaration avant et après la Coupe du monde. Ses performances sur le terrain qui sont moyennes, pour moi, depuis la reprise et puis son comportement toujours à la limite. Et surtout son contrat, où il est en fin de contrat et qu’il n’a toujours pas prolongé. Ça fait beaucoup de facteurs aujourd’hui qui contraignent Thomas Tuchel à le mettre de côté et d’avoir une autre option, à un moment Marquinhos, et maintenant Draxler. Qui est le perdant ? Les deux sont perdants, je pense qu’Adrien Rabiot est un joueur qui a du talent. Malheureusement, il ne le met pas au service du club et de l’équipe aujourd’hui. Et de l’autre côté, le club se prive d’un joueur qui a montré l’étendue de son talent ces dernières années. Je pense que la situation que l’on voit aujourd’hui, non-signature de renouvellement de contrat, nous met en avant un départ futur d’Adrien Rabiot, dès le mercato hivernal ou plus tard. Mais la rupture me semble bien avancée », a résumé l’ancien milieu de terrain du Paris SG, persuadé qu’un revirement de situation a peu de chances d’arriver alors que Rabiot pourra signer pour le club de son choix au 1er janvier 2019 s’il le désire.