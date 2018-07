PSG : Rabiot déprimé en cas de titre mondial des Bleus ?

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

C’est encore loin, mais l’équipe de France est toujours en course à la Coupe du monde. Et dans le même temps, à Paris, Adrien Rabiot a repris le chemin de l’entrainement au cœur d’un effectif extrêmement réduit. Cela n’a pas perturbé plus que cela le milieu de terrain, ravi de voir qu’il n’était pas l’objet d’une attention médiatique trop accrue, malgré son coup de sang du mois de mai, quand il a refusé d’être mis dans la liste des réservistes pour le Mondial. Faute de blessures ou de forfaits, il n’aurait sans doute pas été appelé, mais le Parisien voit tout de même un groupe qu’il a longtemps côtoyé entretenir le rêve du titre mondial en Russie. Et en cas de succès final, Adrien Rabiot pourrait avoir beaucoup de mal à digérer son absence, clame L’Equipe.

« Mais comment réagira-t-il lors du retour des mondialistes ? Surtout si ses compatriotes parisiens (Areola, Kimpembe et Mbappé) sont champions du monde ? Si c’était le cas, à coup sûr, ce serait plus délicat à encaisser pour Rabiot. Car le Parisien aurait été laissé sur le quai d’une conquête historique qu’il n’est pas certain de pouvoir revivre d’ici le terme de sa carrière », anticipe le quotidien sportif, pour qui cela pourrait donner un sérieux coup de bambou au moral de Rabiot d’avoir laissé passer le train bleu.