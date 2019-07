PSG : Rabiot démonte cette rumeur sur Leonardo à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Ce mardi, la Juventus Turin a présenté son nouveau joueur, Adrien Rabiot. Forcément, de nombreuses questions sur le Paris Saint-Germain ont été posées, alors qu’une prolongation avec le club de la capitale a été envisagée par Leonardo selon certains médias français. Une information démentie par l’international tricolore, lequel a confié que le nouveau directeur sportif parisien n’avait tenté aucune approche pour le retenir. Car selon lui, l’histoire avec le Paris Saint-Germain était terminée depuis un long moment suite à sa mise à l’écart du groupe professionnel pendant plus de six mois.

« Ça a été six mois compliqués. Sur le plan sportif et aussi en privé. Sportivement, ça peut arriver dans ce métier, on le sait, j'étais préparé à ça. Je suis heureux que tout soit terminé. J'aurai préféré une meilleure fin mais cela ne dépendait pas que de moi. Avec Leonardo, il n'y a pas eu d'offres et il n'a pas essayé de me retenir. Il a simplement appelé mon agent pour savoir comment j'allais » a expliqué l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, comme pour dire que Leonardo n’aurait de tout de façon eu aucune chance de le retenir. Car dans sa tête, Adrien Rabiot était sans doute loin du Paris Saint-Germain depuis un moment, malgré l’attachement qu’il porte à son club formateur.