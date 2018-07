PSG : Rabiot au Barça, une deuxième attaque est annoncée !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

L'intérêt du FC Barcelone pour Adrien Rabiot semble ne pas se démentir, et cela même si la délégation catalane présente dimanche à Moscou n'a pas eu l'occasion de parler de ce sujet directement avec Nasser Al-Khelaifi, ce qui était pourtant dans ses intentions. Selon Mundo Deportivo, le président du PSG n'a donc pas eu l'occasion de faire connaître son avis concernant le milieu de terrain français, capitaine d'un jour du Paris SG dimanche matin lors d'un match de préparation contre Chambly.

Pour l'instant, le dirigeant qatari ne veut pas entendre parler d'un départ d'Adrien Rabiot, mais le quotidien proche du Barça affirme que cette position est susceptible d'évoluer rapidement. Et c'est dans ce sens que les dirigeants du FC Barcelone pourraient rapidement transmettre une deuxième offre revalorisée au Paris Saint-Germain afin d'essayer de faire venir le milieu de terrain qui serait la tête de liste des objectifs barcelonais lors de ce mercato 2018. Une réunion doit rapidement avoir lieu entre le clan Rabiot et Nasser Al-Khelaifi sur ce sujet, le joueur semblant enclin à accepter l'offre du Barça, qui lui aurait proposé un salaire de 600.000 euros par mois en plus d'un gros challenge sportif.