PSG : Rabiot au Barça ? Un argument à 36 ME débarque

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Annoncé chaque jour de plus en plus en froid avec le PSG, Adrien Rabiot est ardemment courtisé par le FC Barcelone. Les discussions entre le club catalan et les représentants du milieu de terrain ont débuté il y a plusieurs semaines de cela, et cela n’aide forcément pas Paris à conclure une éventuelle prolongation de contrat avec l’international français. Ce qui ne va pas arranger non plus, c’est le recrutement récent de Clément Lenglet, qui a été présenté à la presse ce vendredi. Le défenseur français acheté pour 36 ME a clairement émis le souhait de voir Rabiot signer chez le champion d’Espagne, et n’a pas hésité à lui faire un appel du pied.

« Bien sûr que j’aimerais qu’il signe. C’est un très grand joueur et le Barça veut toujours recruter les meilleurs joueurs au monde. Les jeunes joueurs ambitieux veulent grandir et gagner des titres à Barcelone. J’adorerais jouer avec lui, je le connais bien, c’est un ami », a livré Clément Lenglet, qui verrait bien la colonie française du FC Barcelone, qui comprend déjà Digne, Umtiti et Dembélé, s’agrandir encore un peu cet été.