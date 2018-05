PSG : Rabiot a mis le PSG à ses pieds au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Adrien Rabiot sera devant sa télévision jeudi soir au moment où Didier Deschamps dévoilera dans le journal de 20H de TF1 la liste des joueurs retenus pour le Mondial en Russie. Et si le milieu de terrain du Paris Saint-Germain apprend qu'il est bien retenu par l'équipe de France, alors il pourra tranquillement envisager son avenir en club. Car à un an de la fin de son contrat au PSG, Adrien Rabiot doit se décider sur son avenir. Mais, selon Le Parisien, les feux semblent être au vert pour le Paris SG, même si Le Duc va imposer son timing à Antero Henrique et aux dirigeants parisiens.

Adrien Rabiot compte sur une participation remarquée au Mondial pour faire augmenter sa valeur. Mais même si ce n'est pas le cas, l'international français veut quand même avoir droit à un traitement digne de ce nom au PSG. « Alors qu’il touche actuellement un salaire brut mensuel négocié en 2014 autour de 280.000E, un traitement devenu relativement modeste par rapport à son standing, à sa valeur marchande (entre 60 et 80 ME selon les estimations) et à nombre de ses coéquipiers du PSG, Rabiot pourrait ainsi bénéficier d’une très forte augmentation, sans compter une prime à la signature forcément ronflante », explique le quotidien francilien, qui précise que l'accord semble désormais en bonne voie, après une période plus tendue et qui avait fait craindre un départ dès ce mercato 2018. Mais Nasser Al-Khelaifi a rapidement fait savoir à son directeur sportif qu'Adrien Rabiot était plus qu'un joueur au PSG, un symbole.