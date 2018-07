PSG : Rabiot, 100ME, une offre qui ne se refuse pas pour Kanté ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le désir des dirigeants du Paris Saint-Germain de faire venir N'Golo Kanté semble réel. Et on l'a constaté l'été dernier avec Neymar et Kylian Mbappé, quand le PSG veut quelque chose souvent il l'obtient. Mais du côté de Chelsea, où c'est encore le flou niveau management, on ne fera pas de cadeau au club de la capitale concernant le milieu international tricolore. Si ce dernier semble encore hésiter, le Paris Saint-Germain veut très clairement mettre le paquet pour arriver à un accord.

Et ce mercredi L'Equipe avance une possible solution. « Peu de chances de forcer le verrou sans un chèque de quelque 100 ME. Dans ce contexte, l’une des solutions pourrait s’appeler Adrien Rabiot. Le milieu du PSG, dont le contrat court jusqu’en 2019, dispose de solides partisans chez les Blues. Intéressé depuis des années – dès les moins de 17 ans – par le profil de Rabiot, Chelsea n’a jamais rompu le lien avec Véronique Rabiot, la mère et représentante du joueur. Des échanges ont eu lieu encore récemment. La boss de Chelsea, Marina Granovskaia, garde, en personne, un œil attentif sur ce dossier », précise le quotidien sportif. Cité également du côté de Tottenham, Adrien Rabiot ne paraît donc plus totalement invendable lors de ce mercato, et nul doute que Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique n'hésiteront pas à laisser partir le milieu de terrain français...surtout si c'est pour s'offrir LE milieu de terrain de leur rêve.