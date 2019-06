PSG : Quitter Paris au mercato ? Draxler a une autre idée

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Suite à une mauvaise saison, le Paris Saint-Germain s’attend forcément à vivre un mercato estival agité.

En premier lieu, le club de la capitale devra sécuriser l’avenir de ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé, qui sont régulièrement annoncées sur le départ. Mais dans le même temps, et sachant que le PSG a besoin de recruter plusieurs joueurs de renom pour pouvoir viser à nouveau la Ligue des Champions, Paris va aussi devoir vendre pour rentrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA. Pour arriver à ses fins, la formation francilienne a donné plusieurs bons de sortie, dont un à Julian Draxler. Sauf que l’international allemand ne semble pas du tout prêt à faire ses valises pendant l’été.

« Le meilleur Draxler au PSG ? Pas encore. J’espère qu’il va y avoir encore beaucoup de belles choses à venir. Pour être honnête, j’ai eu pas mal de difficultés en début de saison. Je venais de faire une mauvaise Coupe du Monde, j’étais très déçu. Un nouveau coach était arrivé et je voulais absolument lui montrer que je méritais une place de titulaire. Au début, ce n’était vraiment pas facile, mais au fur et à mesure, j’ai su trouver mon rythme. L’entraîneur m’a alors fait énormément confiance et il a été très content de mes performances. Je me sentais très bien jusqu’au match contre Manchester United, pendant lequel je me blesse puis je suis absent quatre semaines. Après, je n’étais pas satisfait de mes performances lors des dernières rencontres, comme toute l’équipe d’ailleurs. Nous faisons de notre mieux, mais nous ne sommes pas des machines. Il est difficile de rester au top à chaque match », a avoué, sur le site de son club, le numéro 23 du PSG, qui devra toutefois s’accorder avec Leonardo, le futur directeur sportif parisien, avant de penser à toucher le graal à Paris.