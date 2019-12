PSG : Qui va se sacrifier pour Neymar et Mbappé ? Il a une idée

Dans : PSG.

Selon les dires de son entraîneur Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain ne peut pas ambitionner de jouer avec quatre attaquants lors des grandes affiches de Ligue des Champions.

On l’a vu en seconde période face au Real Madrid, lorsque Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi sont en même temps sur le terrain, un déséquilibre trop important se créé. Néanmoins, il existe peut-être une solution pour que tout ce beau monde, à l’activité défensive peu importante, puisse jouer ensemble selon Bixente Lizarazu. Sur l’antenne de TF1, l’ancien défenseur du Bayern Munich a estimé que le PSG pouvait tenter d’aligner une défense new-look avec Kehrer à droite et Diallo à gauche afin de sécuriser totalement l’arrière-garde. Et permettre ainsi aux attaquants de s’exprimer sans (trop) se soucier des tâches défensives…

« On a vu les prémices du système que voulait utiliser Tuchel à l’aller face au Real Madrid, avec ce milieu à trois. Il ne veut pas jouer à quatre offensifs. C’est peut-être l’envie de tous les esthètes du foot mais cela crée un déséquilibre. Si tu mets Mbappé et Neymar, qui ne défendent pas, au plus haut niveau, ça pose un problème. Il faut un milieu qui fait ce travail défensif. L’autre solution si tu veux jouer à quatre, c’est d’avoir des latéraux moins offensifs. Tu peux mettre un Diallo ou un Kimpembe et de l’autre côté un Kehrer à la place de Bernat ou Meunier, qui sont très offensifs » a argumenté Bixente Lizarazu. Une idée qui devrait diviser plus qu’autre chose à Paris, où il semble très peu probable de voir Juan Bernat sur le banc lors des grosses affiches de Ligue des Champions.