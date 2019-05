PSG : « Qui es-tu pour me parler ? », l’embrouille Draxler-Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

La fin de saison est un véritable supplice à Paris, où les joueurs ont lâché totalement en championnat, sans parvenir à redresser la barre pour éviter la défaite en finale de la Coupe de France face à Rennes.

Une rencontre qui a fini de cristalliser les tensions au sein d’un vestiaire habitué à tout gagner en France, et qui perd pied et perd surtout son calme. Ce mercredi, Le Parisien raconte ainsi une scène assez troublante qui s’est déroulée dans le vestiaire du PSG dans la foulée de la défaite à Montpellier. Encore sonné et visiblement excédé par la tournure des évènements, Julian Draxler a pris à partie Neymar à la fin de la rencontre, lui reprochant de ne pas jouer en équipe. La réponse du numéro 10 du PSG n’a pas tardé et a été assez lapidaire.

« Qui es-tu pour me parler ? Tu ne fais que des passes en arrière », a allumé Neymar devant l’ensemble du vestiaire. Les deux joueurs se sont ensuite pris le bec avant d’être séparés par Thomas Tuchel et Antero Henrique, qui ont fini par calmer les choses. Un règlement de comptes pas forcément idéal pour l’ambiance, mais qui est parfois inévitable quand les choses ne se passent pas bien. Même si les supporters parisiens regretteront certainement que Julian Draxler ne fasse pas plus preuve de caractère sur le terrain, au lieu de le faire dans le vestiaire.