PSG : Qui c'est la star ? Vers un bras de fer Neymar-Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé à Paris pour être la superstar de l’équipe et porter le PSG le plus loin possible en Ligue des Champions, Neymar n’apprécie pas le traitement que lui réserve Unai Emery, et ne se gêne pas pour le faire savoir dans son cercle interne annonce Le Parisien de ce jeudi. Même si en public, aucune brouille n’est visible, la situation serait bien différente dans le vestiaire où le Brésilien ne comprend pas la gestion de l’effectif de son coach, et ne se gêne pas pour le faire savoir. Plusieurs points mènent à cette réflexion de la part de l’ancien barcelonais.

Il y a tout d’abord la fameuse histoire du pénalty, et le Brésilien ne comprend pas pourquoi il n’a pas été désigné comme le tireur numéro 1 en lieu et place d’Edinson Cavani. Ensuite, le joueur formé à Santos ne cache pas à son entourage qu’il n’apprécie pas les séances vidéo à rallonge d’Emery, comme l’a laissé entendre la presse brésilienne récemment. « Neymar n’en peut plus d’Emery et il le répète à longueur de journée », a ainsi confié un « intime du Camp des Loges » au Parisien. Le courant ne passerait plus entre les différents joueurs de la Seleçao, solidaires avec Neymar, et Emery, qui campe sur ses positions de traiter la superstar du club de la même manière que les autres. Et ce n’est donc pas pour rien que Neymar, qui peut s’asseoir en loges à sa guise au Parc des Princes, a pris place à côté de Hatem Ben Arfa, le paria du club, lors de son récent match de suspension. Une petite défiance en forme de test à l’égard d’Unai Emery, qui fait passer le collectif avant tout, tandis que Neymar aimerait être choyé comme le joueur numéro 1 de l’équipe.