PSG : Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Le PSG bien placé !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cristiano Ronaldo ne se voit plus continuer au Real Madrid, et ses propos sortis quelques minutes après la finale de la Ligue des Champions gagnée contre Liverpool n’ont clairement pas été prononcés par hasard.

S’il parle déjà de son aventure chez le champion d’Europe au passé, CR7 peut donc se tourner vers sa future destination. Le quintuple Ballon d’Or n’a pas forcément l’embarras du choix, car peu de clubs peuvent se payer le transfert et surtout le salaire qu’il désire, à savoir le plus élevé du monde. Et ce jeudi, la presse portugaise s’emballe aussi au sujet de son prochain point de chute. Le quotidien Record affirme ainsi que le Madrilène ne se voit évoluer que dans trois championnats : l’Italie, la France ou l’Angleterre. En Italie, rares sont les clubs capables de faire une telle folie à l’heure actuelle, si ce n’est la Juventus en cas de gros départs cumulés pour faire de la place.

En revanche, Record se montre plus précis au sujet de la France et de l’Angleterre, puisque le journal évoque le PSG et Manchester United. Le club de la capitale française a les moyens de se payer une nouvelle superstar, même si la prochaine décision de l’UEFA au sujet de ses finances sera décisive. Pour MU, ce serait un retour au bercail de CR7, qui a explosé sous le maillot des Red Devils et apprécie son statut très fort au sein du club. Néanmoins, une nouvelle collaboration avec José Mourinho ne le tente pas particulièrement. Après, si Cristiano Ronaldo venait à se mettre prochainement lui-même sur le marché des transferts, d’autres possibilités pourraient apparaître, même si ses prétentions salariales ont de quoi faire peur aux éventuels candidats.