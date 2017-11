PSG : Meunier peut être rassuré, Dani Alves va bien finir par vieillir...

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire important du Paris Saint-Germain la saison dernière, Thomas Meunier vit un début d’exercice 2017-2018 nettement plus contrasté (6 titularisations). Il faut dire que le club parisien a recruté l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste avec Dani Alves. Courtisé par Naples ou encore l’Atlético Madrid, l’international belge va-t-il avoir la patience nécessaire pour récupérer sa place de titulaire dans la capitale ? Unai Emery l’espère…

« C’est vrai que cette année nous avons ajouté dans l’équipe des choses qui nous manquaient. Notamment le caractère et la personnalité de Dani Alves, un vainqueur. Qu’il transmette ça dans le vestiaire, c’est très important pour nous et pour les joueurs Dani est mieux. C’est pour ça que je veux profiter de l’expérience de joueurs comme lui. C’est vrai que Thomas Meunier a fait une grosse saison et souffre des performances d’Alves. J’ai parlé avec lui, je lui ai demandé un peu de patience, il peut apprendre, progresser, il est important pour nous » a lancé le coach basque. Assurément, l’homme aux 21 sélections avec la Belgique est l’avenir du PSG à ce poste. Mais ce dernier pourrait perdre patience et céder aux sirènes des grands clubs européens qui le courtisent. Cela serait alors un très gros coup dur pour le club de la capitale.