PSG : Quand Neymar partira, « on le regrettera » balance Dhorasoo

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour son vingt-huitième et dernier match de la saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar a brillé lors du succès à Angers (1-2).

Auteur d’un but (20e), avec une tête plongeante sur un centre de Dani Alves, et passeur décisif sur la seconde réalisation de Di Maria (58e), l’international brésilien confirme qu’il a retrouvé tous ses moyens en cette fin de saison. Après de multiples faux pas, le PSG a donc retrouvé le chemin de la victoire grâce au Ney, qui sera suspendu pour les deux dernières journées.

En attendant, et alors qu’il réclame une place plus importante au sein du vestiaire francilien, l’ancien du Barça s’est comporté comme un patron sur le terrain. Mais aussi comme un capitaine, quand il est allé discuter avec le quatrième arbitre après l’expulsion sévère de Marquinhos (85e). Des actes prouvant que le joueur de 27 ans est pleinement impliqué à Paris. Ce qui plaît à Vikash Dhorasoo. « Mais quel joueur ce Neymar ! Quel mental ! 2 suspensions dans la même semaine et il continue de briller malgré la trop lourde sanction. Un jour écœuré et sans prévenir, il partira et on le regrettera.. », a lancé, sur Twitter, l’ancien joueur du PSG, qui estime donc que le public français doit se féliciter d’avoir Neymar en Ligue 1, plutôt que de le siffler, comme cela a été le cas ce samedi lors de sa sortie à Angers (92e)...