PSG : Pro-OM et pas copain avec Mbappé, Griezmann c'est non !

Depuis l'annonce d'un possible départ de Neymar du Paris Saint-Germain lors de ce mercato, on est clairement passé dans la quatrième dimension. Alors que l'on évoque une vente autour de 300ME de la star brésilienne, l'hypothèse d'un deal avec le FC Barcelone incluant Antoine Griezmann a été évoqué dans la presse espagnole, et cela alors même que l'attaquant français n'a pas signé au Barça. Tout cela ne semble pas tenir debout, et Le Parisien évacue même définitivement cette hypothèse à la fois sur le plan économique, mais également sur le plan sportif, notamment parce que la cohabitation avec Kylian Mbappé, en passe de devenir le boss du PSG, n'est pas envisagée par ce dernier.

Et le quotidien francilien d'en dire plus. « Le scénario d’un achat de Griezmann par le Barça puis d’une revente immédiate pour financer l’arrivée de Neymar, évoqué par El Mundo, est jugé délirant par l’entourage du joueur, qui assure que le Barça peut encore renoncer à la venue du Français (...) À première vue, les qualités footballistiques et mentales de Griezmann en feraient un candidat naturel à une éventuelle succession de Neymar. Le club de la capitale avait pris des renseignements au début du printemps, mais ne se serait pas manifesté récemment. Mais, au-delà de la sympathie du Madrilène pour l’OM, un autre obstacle se présente : ses relations avec Kylian Mbappé restent « fraîches ». À l’heure où le PSG fait tout pour bâtir son projet autour du génie de Bondy, il serait politiquement surprenant qu’il fasse d’Antoine Griezmann sa priorité », fait remarquer Le Parisien. Il est vrai que si Kylian Mbappé et Antoine Griezmann cohabitent avec réussite en équipe de France, il est évident que les deux ne passeront pas leurs vacances ensemble.