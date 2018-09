PSG : Privé de compétition, Kurzawa prend une décision radicale

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours pas de Layvin Kurzawa dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement à Nîmes ce samedi. Et les supporters parisiens ne sont pas près de le revoir sur les terrains de Ligue 1.

Rien à voir avec une décision de Thomas Tuchel. Non, l’entraîneur parisien serait ravi d’aligner son latéral gauche. Le problème vient plutôt de sa blessure au dos qui le gêne depuis des mois. En fin de saison dernière, l’ancien Monégasque avait déjà manqué plusieurs rencontres à cause de ses douleurs dont il pensait se débarrasser avec de l’ostéopathie et du repos. Mais la blessure est revenue pendant la préparation.

Kurzawa souffre en effet d’une lombalgie, lui qui n’a plus joué depuis sa sortie à la mi-temps du match amical remporté face à l’Atlético Madrid (3-2) le 30 juillet. Du coup, le Français envisage sérieusement une opération, indique L’Equipe. Si le staff médical du PSG lui donne son accord, le latéral gauche subira une intervention chirurgicale et sera de nouveau absent pour plusieurs semaines.

Kurzawa comme Ménez ?

Paris avait déjà été confronté à cette situation en 2013 avec Jérémy Ménez, indisponible pendant plus de deux mois après son opération pour une lombalgie, avant sa rechute deux ans plus tard. En attendant une décision définitive, Tuchel devra s’appuyer sur la récente recrue Juan Bernat, le jeune Stanley N’Soki et le polyvalent Thilo Kehrer.