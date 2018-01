PSG : Poussé vers la sortie au mercato, Ben Arfa répond à sa façon

Dans : PSG, Mercato.

Le bras de fer est toujours aussi tendu entre Hatem Ben Arfa et le PSG. Unai Emery ne compte plus sur lui pour cette saison, et l’a clairement fait savoir depuis plusieurs mois.

Le club de la capitale rêve donc de voir son attaquant se trouver un nouveau point de chute, mais aucun accord n’a pu être trouvé pour la fin prématurée de son contrat, dont le joueur veut récupérer tous les salaires. Une voie sans issue qui empêche l’ancien lyonnais et marseillais de rebondir sportivement, ce qui ne semble pas plus le déranger que cela.

Sur son compte Instagram, juste après les déclarations d’Unai Emery l’invitant à se trouver un nouveau club, Hatem Ben Arfa a posté une vidéo de sa reprise de l’entrainement, en salle, où il fait bien comprendre qu’il conserve tout son sérieux et sa motivation pour atteindre ses objectifs. Ceux-ci seront en tout cas irréalisables au PSG, mais ce n’est pas pour autant que le joueur se cherche une porte de sortie. Et au cas où le message n’était pas clair ces derniers mois, il fait bien comprendre avec cette photo qu’il y a de grandes chances qu’il aille sans moufter au bout de son contrat.