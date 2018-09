PSG : Pourquoi Paris galère autant avec la prolongation de Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que son contrat expire en juin prochain, Adrien Rabiot (23 ans) n’a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain.

La faute, notamment, à ses relations de plus en plus tendues avec le directeur sportif Antero Henrique. A tel point que la situation semble bloquée entre les deux parties. De son côté, le milieu de terrain, qui donne la priorité à son club formateur, attend l’intervention de Nasser Al-Khelaïfi pour avancer. Reste à savoir si le président du PSG acceptera les demandes de l’international tricolore.

Car selon Paris United, les prétentions salariales de Rabiot ont explosé à cause du FC Barcelone et de son offre à 10 M€ par an. Résultat, le « titi » parisien réclame la même somme plus 10 M€ de prime à la signature pour prolonger. Tandis que le PSG ne lui propose que 7,2 M€ par an et des primes d’objectifs pouvant atteindre 3 M€. Autant dire qu’un accord n’est pas d’actualité pendant que la mère et agent du joueur continue de discuter avec le Barça, la Juventus Turin, Manchester City et Tottenham.