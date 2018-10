PSG : Pourquoi Neymar est au Portugal et pas à l’entrainement

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel a l’âme généreuse en ce moment. Après un pari effectué avec son groupe, il a octroyé une semaine complète de repos aux joueurs qui n’étaient pas sollicités pendant les matchs internationaux. Forcément, le risque était minime puisque le PSG regorge de joueurs utilisés pendant cette période. Néanmoins, c’est toujours bon pour l’état d’esprit et le très bon début de saison des Parisiens permet ce petit bonus. Tout le monde a ainsi repris le chemin de l’entrainement ce mardi, et les internationaux sont revenus pour préparer le match face à Amiens, qui aura lieu ce samedi.

Si Marquinhos et Cavani ont été autorisés à se reposer après leur long trajet de retour, Neymar n’est de son côté pas passé par la case Paris. L’attaquant brésilien a obtenu de Thomas Tuchel la possibilité de filer directement au Portugal pour suivre le championnat du monde de surf, et notamment soutenir son compatriote Gabriel Medina. Autant dire que, même avec un retour express pour ce vendredi, les chances de voir le numéro 10 du Paris Saint-Germain titulaire face à Amiens ce samedi sont bien maigres, même si cela doit certainement faire partie de l’accord trouvé entre le joueur et son entraineur. Si le PSG peut se permettre cela en championnat, il faudra toutefois rapidement mettre les bouchées doubles à l’entrainement, car le match décisif face à Naples en Ligue des Champions arrive vite.