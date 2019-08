PSG : Pourquoi le départ de Neymar est voulu en interne

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En faisant savoir à ses dirigeants qu’il avait l’intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été, et ce dès le mois de mai, Neymar a fait un grand pas ver le départ, tant il est impossible de retenir un joueur contre son gré, et encore plus une superstar. Mais encore faut-il qu’un club puisse se payer ses services, puisque le FC Barcelone, principal intéressé, n’a pas 200 ME dans ses poches pour le moment. Résultat, depuis quelques jours, la tendance s’inverse et l’idée qu’il reste encore une saison au PSG fait son chemin. De quoi tenter un nouveau pari en Ligue des Champions pour enfin tout casser avec Kylian Mbappé ? Plutôt de quoi flinguer la saison du club de la capitale, qui serait perturbé par les incessantes rumeurs au sujet de l’avenir de Neymar s’il venait à rester.

« À Paris, l'institution est désormais au-dessus de tout, y compris de Neymar. En interne, la crainte que l'attitude et l'ego du Brésilien, s'il reste, plombent l'équipe, est réelle. Et qu'en sera-t-il de l'accueil que lui réserveront les supporters parisiens, agacés par "Ney" et en partie favorables à son départ ? En faisant rester l'ancien Barcelonais une saison de plus, le club de la capitale sait qu'il va aussi devoir composer avec les rumeurs tout au long de la saison. Ce qui est présenté comme la saison du renouveau, après les atermoiements des dernières années, pourrait être plombée par le dossier Neymar », explique ainsi le journaliste sportif de TF1 Yohan Roblin, persuadé qu’il est l’heure pour le Brésilien de faire ses valises et de laisser le PSG se concentrer sur sa saison sportive.