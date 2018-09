PSG : Pourquoi la Ligue 1 doit dire merci au PSG !

Dans : PSG, MHSC, Ligue 1.

Très proche de Louis Nicollin, dont on sait qu'il appréciait énormément Nasser Al-Khelaifi, Michel Mézy est comme le regretté président du MHSC un dirigeant plutôt heureux de ce que le Paris Saint-Germain a apporté à la Ligue 1. Car pour lui, grâce aux investissements du PSG, les clubs français ont profité d'une façon ou d'une autre d'une part du gâteau. Et celui qui est désormais le conseiller de Laurent Nicollin de rappeler qu'avant les investissements qataris au Paris SG, la Ligue 1 ne faisait rêver personne en dehors de France, ce qui n'est clairement plus le cas, la venue de stars en France provoquant un engouement énorme et une augmentation colossale des droits TV.

« Le PSG est une chance pour le football français de clubs. Sans cette vitrine, il aurait une visibilité assez restreinte à l’étranger et serait, pour dire les choses clairement, bien mièvre. Chacun doit tirer un coup de chapeau aux dirigeants parisiens. Si, par exemple, les droits télé ont augmenté, Paris y est pour beaucoup », explique, dans Le Parisien, Michel Mézy, qui n'est donc pas de ceux qui crachent dans la soupe et reprochent au Qatar de fausser la compétition en France. La fameuse histoire du beurre et de l'argent du beurre...