PSG : Pourquoi Cristiano Ronaldo atterrira finalement à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Déterminé à quitter le Real Madrid cet été, Cristiano Ronaldo se dirigerait vers la Juventus Turin.

Le Portugais aurait déjà donné son accord au champion d’Italie qui travaille activement sur ce gros coup. Mais la Vieille Dame a-t-elle réellement les moyens de boucler cette énorme opération ? De son côté, le journaliste Duncan Castles a un doute et voit plutôt l’attaquant madrilène atterrir au Paris Saint-Germain.

« Je considère toujours le PSG comme la destination la plus probable pour Cristiano Ronaldo, a estimé le journaliste spécialisé dans les transferts dans des propos relayés par le Daily Star. L'argent n'est pas du tout un problème pour le Qatar qui est prêt à payer. Le seul obstacle concerne le fair-play financier. L'intérêt de la Juve est réel et réaliste si l'entraîneur Massimiliano Allegri parvient à convaincre la direction. J'ai appris que la Juve pouvait payer son salaire. On parle d'un salaire annuel net de 30 M€ pour Cristiano Ronaldo à la Juventus. »

Mendes complice avec le PSG ?

« Reste à savoir quel montant le club peut mettre sur son transfert. Si le Real ne parvient pas à un accord pour le garder, comme c'est visiblement le cas depuis des mois, il devra partir. Je pense que l'agent de Cristiano Ronaldo essaye de négocier le prix de son transfert à environ 100 M€. Il pense que ce serait accessible, sûrement pour le PSG », a prédit le spécialiste britannique, qui imagine Paris s’activer en toute discrétion pour CR7.