PSG : Pour Neymar, Paris veut Dembélé, le Barça offre Vidal !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont penchés mardi sur toutes les hypothèses afin d'essayer d'avancer dans le dossier Neymar, mais les choses tournent visiblement à ressembler à une vaste partie de poker menteur via la presse. Ce vendredi, deux nouveaux noms sortent comme étant des possibles joueurs inclus par le Barça, ou souhaité par le PSG, dans le deal. En effet, Le Parisien affirme que les dirigeants barcelonais ont proposé d'ajouter le milieu de terrain chilien Arturo Vidal à Philippe Coutinho, avec un plus un chèque d'un montant inférieur à 60ME. Offre que Leonardo a balayée d'un revers de la main, le Paris SG exigeant toujours un minimum de 100ME en cash dans la transaction.

De son côté, L'Equipe indique le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite lui voir Ousmane Dembélé rejoindre le PSG, un joueur Mbappé-compatible, et que Thomas Tuchel connaît bien. Mais l'attaquant français du Barça veut, lui, essayer de s'imposer en Catalogne et il aurait donc prévenu les dirigeants parisiens qu'il était inutile d'essayer de l'inclure dans une possible transaction avec Neymar. Autrement dit, sauf si Josep Maria Bartomeu gagne au loto d'ici la fin du mercato et signe le gros chèque espéré par le PSG pour Neymar, les choses risquent de buter définitivement sur ce deal.